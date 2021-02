மாநில செய்திகள்

அனைத்து மறைந்த முதல்வர்களின் வீடுகளையும் நினைவு இல்லமாக மாற்ற முடியாது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் + "||" + Homes of all Chief Ministers cannot be turned into memorial houses - Chennai High Court

அனைத்து மறைந்த முதல்வர்களின் வீடுகளையும் நினைவு இல்லமாக மாற்ற முடியாது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம்