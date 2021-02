தேசிய செய்திகள்

இந்தியா-சீனா எல்லை விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது - விமானப்படை தளபதி பதாரியா + "||" + Situation there (India-China border) is that talks are going on.

இந்தியா-சீனா எல்லை விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது - விமானப்படை தளபதி பதாரியா