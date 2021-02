விவசாயிகளின் போராட்டம் குறித்து மீண்டும் கருத்து: சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் கிரேட்டா தன்பெர்க் மீது டெல்லி போலீசார் வழக்கு

புதுடெல்லி

3 வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யக்கோரி, டெல்லியை முற்றுகையிட்டு வட மாநில விவசாயிகள் 2 மாதங்களுக்கு மேல் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களுடன் மத்திய அரசு 11 சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் சமரசம் ஏற்படவிலை

குடியரசு தினத்தன்று விவசாயிகள் டெல்லியில் டிராக்டர் பேரணி நடத்தியபோது வன்முறை வெடித்தது. இது தொடர்பாக வழக்குகள் பதிவு செய்து, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கிடையே விவசாயிகள் மீண்டும் 6-ந் தேதி தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலை மறியல் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். அதையொட்டி, டெல்லி எல்லைகளுக்கு விவசாயிகள் அதிக அளவில் வருவதை தடுக்க தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.

இந்த நிலையில் சர்வதேச பிரபலங்கள் பலரும் விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டனர்.

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான சுவீடன் நாட்டை சேர்ந்த 18 வயதான கிரேட்டா தன்பெர்க், 'போராடி வரும் இந்திய விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக நிற்போம்' என பதிவிட்டார்.

டுவிட்டரில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பாப் நட்சத்திரம் ரிஹானா, மற்றும் அமெரிக்க துணைத் தலைவர் கமலா ஹாரிஸின் வழக்கறிஞர் மருமகள் மீனா ஹாரிஸ் ஆகியோரும் கருத்து தெரிவித்து இருந்தனர்.

அமெரிக்க பாடகி ரிஹானா, விவசாயிகளின் போராட்டம் பற்றிய செய்தியை பகிர்ந்து, 'ஏன் இதைப் பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை?' என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

இந்த நிலையில் விவசாயிகளின் போராட்டங்களை ஆதரிக்கும் வெளிநாட்டு பிரபலங்களை பொறுப்புடன் டுவீட் செய்யுங்கள் என இந்தியா கூறி இருந்தது.

டெல்லி விவசாயிகளின் போராட்டம் குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் கிரேட்டா தன்பெர்க் மீது டெல்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் தனது கருத்துக்கள் சர்ச்சையை எழுப்பிய போதிலும் "அமைதியான போராட்டத்திற்கு" தனது ஆதரவு தொடரும். ஆன்லைனில் தன மீது கொட்டப்படும் வெறுப்பு தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றாது என்று மீண்டும் அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest