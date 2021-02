தேசிய செய்திகள்

அமைதியான ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஜனநாயக நாட்டின் அடையாளமாகும் விவசாயிகள் போராட்டம் குறித்து அமெரிக்காவும் கருத்து + "||" + Farmers’ protest: U.S. calls for dialogue, recognises right to protest

அமைதியான ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஜனநாயக நாட்டின் அடையாளமாகும் விவசாயிகள் போராட்டம் குறித்து அமெரிக்காவும் கருத்து