தேசிய செய்திகள்

4 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக பெங்களூரு சென்றடைந்தார் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + Karnataka: Chief minister BS Yediyurappa received President Ram Nath Kovind upon his arrival in Bengaluru.

4 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக பெங்களூரு சென்றடைந்தார் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்