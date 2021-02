தேசிய செய்திகள்

ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரரின் கால்களை உள்ளங்கைகளால் தாங்கி வரவேற்ற மக்கள் + "||" + People welcoming the retired soldier by the palms of his feet

ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரரின் கால்களை உள்ளங்கைகளால் தாங்கி வரவேற்ற மக்கள்