மாநில செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது பதியப்பட்ட வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும் - முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Cases filed during Jallikattu protest will be withdrawn -Chief Minister announced

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது பதியப்பட்ட வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும் - முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு