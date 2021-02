தேசிய செய்திகள்

ஜெய்ஷ் இ முகமது இயக்கத்தின் தேடப்பட்ட பயங்கரவாதி காஷ்மீர் போலீசாரால் கைது + "||" + The wanted terrorist of the Jaish-e-Mohammed movement has been arrested by the Kashmir police

