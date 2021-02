மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பொதுமக்கள் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் + "||" + Corona prevention safety regulations must be strictly adhered to by the public - Secretary of Health

