மாநில செய்திகள்

"நான் என்ன கூறுகிறேனோ, அதையே முதலமைச்சர் செய்து வருகிறார்" - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + "The Chief Minister is doing what I say" - MK Stalin's speech

"நான் என்ன கூறுகிறேனோ, அதையே முதலமைச்சர் செய்து வருகிறார்" - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு