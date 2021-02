தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தில் வரும் 10-ந்தேதி முதல் 6 முதல் 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு - மாநில அரசு + "||" + Schools to re-open for students of std 6-8 from 10th February and for students of std 1-5 from 1st March. #COVID19 protocol to be followed: Uttar Pradesh Government

