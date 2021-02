உலக செய்திகள்

ராணுவ ஆட்சி அமலில் உள்ள மியான்மரில் டுவிட்டரும் முடக்கப்பட்டதாக தகவல் + "||" + Twitter Restricted In Myanmar As Outrage Over Military Coup Grows

ராணுவ ஆட்சி அமலில் உள்ள மியான்மரில் டுவிட்டரும் முடக்கப்பட்டதாக தகவல்