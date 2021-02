தேசிய செய்திகள்

மக்களின் உரிமைகள் பாதுகாப்பதிலும், நாட்டின் நலனுக்காகவும் நீதித்துறை தனது கடமையைச் செய்து வருகிறது - பிரதமர் மோடி + "||" + Be it safeguarding the rights of people of the country or when any situation arose where national interest needed to be prioritized, judiciary has always performed its duty PM Modi

