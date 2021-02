தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் 'சக்கா ஜாம்' போராட்டம் + "||" + 'Chakka Jaam' call given by farmers from 12 pm to 3:00 pm today

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் 'சக்கா ஜாம்' போராட்டம்