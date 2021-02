மாநில செய்திகள்

காவல் மருத்துவமனைகள் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் - முதலமைச்சர் உத்தரவு + "||" + Police hospitals are open 24 hours a dayOrder of the Chief Minister

காவல் மருத்துவமனைகள் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் - முதலமைச்சர் உத்தரவு