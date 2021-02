கிரிக்கெட்

முதல் டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து அணி 2வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 555/8 (180 ஓவர்கள்)

First Test: England 555/8 at the end of the 2nd day's play (180 overs)

