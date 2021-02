தேசிய செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப்பெற மத்திய அரசுக்கு அக்டோபர் 2ம் தேதி வரை கால அவகாசம் -விவசாயிகள் சங்கம் + "||" + Have given time to govt till Oct 2 to repeal farm laws: Rakesh Tikait

