தேசிய செய்திகள்

மற்ற துறைகள் குறித்து பேசும்போது சச்சின் கவனமாக இருக்க வேண்டும் - சரத் பவார் அறிவுறுத்தல் + "||" + I would advise Sachin (Tendulkar) to exercise caution while speaking about any other field NCP chief Sharad Pawar

மற்ற துறைகள் குறித்து பேசும்போது சச்சின் கவனமாக இருக்க வேண்டும் - சரத் பவார் அறிவுறுத்தல்