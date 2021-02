தேசிய செய்திகள்

50 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளது - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Nearly 50 Lakh Vaccinated So Far, Highest Beneficiaries From Uttar Pradesh

50 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளது - மத்திய அரசு தகவல்