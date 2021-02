மாநில செய்திகள்

9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளுக்கு திட்டமிட்டப்படி நாளை பள்ளிகள் திறப்பு - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + Schools open tomorrow for 9th and 10th grades as planned

9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளுக்கு திட்டமிட்டப்படி நாளை பள்ளிகள் திறப்பு - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி