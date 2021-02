தேசிய செய்திகள்

அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் முன்னிலை வகிப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + President Ram Nath Kovind in Bengaluru I am happy that women are leading our country into the future in all fields especially medical sciences

