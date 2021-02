தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் பனிச்சரிவு ஏற்பட்டு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு: 100 முதல் 150 க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு? + "||" + 100-150 casualties feared in the flash flood in Chamoli district: Uttarakhand Chief Secretary OM Prakash to ANI

