உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பனிச்சரிவு: பனிச்சறுக்கு வீரர்களில் 4 பேர் பலி + "||" + Avalanche in the US: 4 of the skiers were killed

அமெரிக்காவில் பனிச்சரிவு: பனிச்சறுக்கு வீரர்களில் 4 பேர் பலி