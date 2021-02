மாநில செய்திகள்

“கட்சி பார்த்து கடனை தள்ளுபடி செய்யவில்லை, கஷ்டத்தை பார்த்துதான் தள்ளுபடி செய்தேன்” - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + I did not look at the party, I just looked at the difficulty and waived debt - Chief Minister Palanisamy

