சினிமா செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று நலமுடன் இருக்கிறேன் - நடிகர் சூர்யா + "||" + I am suffering from corona damage and getting treatment - Actor Surya

கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று நலமுடன் இருக்கிறேன் - நடிகர் சூர்யா