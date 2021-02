மாநில செய்திகள்

அதிமுக கொடி பொருத்தப்பட்ட காரில் சென்னை புறப்பட்டார் சசிகலா + "||" + Sasikala left for Chennai in a car fitted with AIADMK flag

அதிமுக கொடி பொருத்தப்பட்ட காரில் சென்னை புறப்பட்டார் சசிகலா