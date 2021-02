மாநில செய்திகள்

அதிமுக கொடியை சசிகலா பயன்படுத்த கூடாது: தமிழகத்திற்குள் 5 வாகனங்கள் மட்டுமே பின்தொடர்ந்து வர அனுமதி - காவல்துறை + "||" + Sasikala should not use the AIADMK flag Police

அதிமுக கொடியை சசிகலா பயன்படுத்த கூடாது: தமிழகத்திற்குள் 5 வாகனங்கள் மட்டுமே பின்தொடர்ந்து வர அனுமதி - காவல்துறை