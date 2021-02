தேசிய செய்திகள்

பெருமுதலாளிகள் மட்டுமே மத்திய அரசுக்கு கடவுள் - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + Only the big bosses are God to the federal government Rahul Gandhi

பெருமுதலாளிகள் மட்டுமே மத்திய அரசுக்கு கடவுள் - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு