மாநில செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க தமிழக அரசு தயார் - முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + The Government of Tamil Nadu is ready to provide all necessary assistance to the State of Uttarakhand chiief Minister Edappadi Palanisamy

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க தமிழக அரசு தயார் - முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி