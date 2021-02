மாநில செய்திகள்

“இடஒதுக்கீடு கொள்கையை மறுப்பது-எரிமலையுடன் விளையாடுவதற்கு ஒப்பானது” - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + "Denying the reservation policy is tantamount to playing with the volcano" - MK Stalin

“இடஒதுக்கீடு கொள்கையை மறுப்பது-எரிமலையுடன் விளையாடுவதற்கு ஒப்பானது” - மு.க.ஸ்டாலின்