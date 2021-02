மாநில செய்திகள்

முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு எதிர்கால கனவு இல்லை - சிவகங்கை பிரசார கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Chief Minister Palanisamy has no future dream - Stalin's speech at Sivagangai campaign meeting

முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு எதிர்கால கனவு இல்லை - சிவகங்கை பிரசார கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு