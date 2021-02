தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசுடன் மோதல் : இந்தியாவின் டுவிட்டர் இயக்குனர் மஹிமா கவுல் பதவி விலகல். + "||" + Twitter's India policy head Mahima Kaul to step down; will transition in March

