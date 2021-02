மாநில செய்திகள்

அதிமுகவில் இருந்து 7 பேர் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கம் - தலைமை அறிவிப்பு + "||" + 7 removed from the post of basic member from the AIADMK - Leadership announcement

அதிமுகவில் இருந்து 7 பேர் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கம் - தலைமை அறிவிப்பு