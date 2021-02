மாநில செய்திகள்

அதிமுகவின் பொது எதிரி ஆட்சி கட்டிலில் அமராமல் தடுக்க வேண்டும்- சசிகலா பேச்சு முழு விவரம் வீடியோ + "||" + The common enemy of the AIADMK must be prevented from sitting on the throne -Sasikala

அதிமுகவின் பொது எதிரி ஆட்சி கட்டிலில் அமராமல் தடுக்க வேண்டும்- சசிகலா பேச்சு முழு விவரம் வீடியோ