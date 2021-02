தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இன்று மாலை 6 மணி வரை மொத்தம் 60,35,660 தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன + "||" + As of 8th February 2021 at 6 pm, the total vaccination is 60,35,660,

இந்தியாவில் இன்று மாலை 6 மணி வரை மொத்தம் 60,35,660 தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன