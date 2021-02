தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி கிடைத்ததால் மெத்தனம் கூடாது; அனைவரும் முககவசம் அணிய வேண்டும் - மத்திய சுகாதார மந்திரி + "||" + Don’t be complacent about getting the vaccine; Everyone should wear a mask - Federal Health Minister

