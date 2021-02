தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் 190 மாணவர்கள், 70 ஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Corona infection in 190 students and 70 teachers in Kerala

