மாநில செய்திகள்

"திமுகவிற்கு எந்த பி டீமும் தேவையில்லை, அதிமுகதான் பாஜகவின் பி டீம்" - திமுக எம்.பி கனிமொழி + "||" + "DMK does not need any B team, AIADMK is the BJP's B team" - DMK MP Kanimozhi

"திமுகவிற்கு எந்த பி டீமும் தேவையில்லை, அதிமுகதான் பாஜகவின் பி டீம்" - திமுக எம்.பி கனிமொழி