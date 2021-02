தேசிய செய்திகள்

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளும், பயங்கரவாதம் இல்லாத சூழலையே விரும்புகிறது - பிரதமர் மோடி + "||" + PM Modi says India, Afghanistan want terror-free region, ministers seal deal to build dam in Kabul

