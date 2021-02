மாநில செய்திகள்

7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு மூலம் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் 435 பேரின் மருத்துவர் கனவு நினவாகியுள்ளது- முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + With an internal allocation of 7.5 per cent The doctor dream of 435 government school students has come to mind chief Minister Edappadi Palanisamy

7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு மூலம் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் 435 பேரின் மருத்துவர் கனவு நினவாகியுள்ளது- முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி