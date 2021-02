தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளைக் கொள்ளையடித்து அவர்கள் நிலங்களை பா.ஜனாதா எடுத்துக் கொள்ளும் - மம்தா பானர்ஜி தாக்கு + "||" + They (BJP) will loot the farmers and take their land. The farmers will be left with nothing-West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee

