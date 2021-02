மாநில செய்திகள்

வழக்கறிஞர்கள் சங்க தேர்தல்களில் பணமும், மதுவும் பாய்ந்தோடுவது வேதனை அளிக்கிறது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் + "||" + The flow of money and alcohol in the Bar Association elections is painful - Chennai High Court

வழக்கறிஞர்கள் சங்க தேர்தல்களில் பணமும், மதுவும் பாய்ந்தோடுவது வேதனை அளிக்கிறது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம்