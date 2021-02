மாநில செய்திகள்

கிருபானந்தவாரியார் பிறந்த நாளான ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் -முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + kirupanandha variyar birthday will be celebrated on August 25 as a state festival Chief Minister Edappadi Palanisamy

