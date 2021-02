மாநில செய்திகள்

துணை மருத்துவ படிப்புக்கான பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு இன்று முதல் நடக்கிறது + "||" + An online consultation for general students for ancillary medical studies is taking place from today

துணை மருத்துவ படிப்புக்கான பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு இன்று முதல் நடக்கிறது