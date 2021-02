மாநில செய்திகள்

உரிமை மீறல் நோட்டீசை எதிர்த்து திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு + "||" + Chennai High Court today ruled in the case of DMK MLAs against the infringement notice

உரிமை மீறல் நோட்டீசை எதிர்த்து திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு