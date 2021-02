சினிமா செய்திகள்

விஜயுடன் நடித்த தனது முதல் படம் அனுபவம் குறித்து - நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா + "||" + Priyanka Chopra in Unfinished reveals she learnt humility from Thalapathy Vijay

விஜயுடன் நடித்த தனது முதல் படம் அனுபவம் குறித்து - நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா