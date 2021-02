உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் 40 லட்சத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Russia confirms over 4 mln COVID-19 cases since start of pandemic

ரஷ்யாவில் 40 லட்சத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு