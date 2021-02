தேசிய செய்திகள்

குட்டி நாட்டுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி அனுப்பி வைத்த பிரதமர் மோடி: அரசுக்கும், இந்திய மக்களுக்கும் நன்றி -டொமினிகா பிரதமர் + "||" + India sends Covid vaccines to Caribbean, up next Mexico

குட்டி நாட்டுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி அனுப்பி வைத்த பிரதமர் மோடி: அரசுக்கும், இந்திய மக்களுக்கும் நன்றி -டொமினிகா பிரதமர்