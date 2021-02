தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கில் சொந்த ஊர் சென்ற 1¼ கோடி தொழிலாளர்கள் மீண்டும் தங்களது பணியிடங்களுக்கு திரும்பினர் - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Over 1 Crore Migrant Workers Returned to Native Places During Lockdown, Centre Tells RS

ஊரடங்கில் சொந்த ஊர் சென்ற 1¼ கோடி தொழிலாளர்கள் மீண்டும் தங்களது பணியிடங்களுக்கு திரும்பினர் - மத்திய அரசு தகவல்