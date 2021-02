தேசிய செய்திகள்

370-வது பிரிவு ரத்து தகவல் முன்கூட்டியே கசிந்ததா? மத்திய அரசு பதில் + "||" + No Civilian Aware of Move to Abrogate Article 370 in Jammu and Kashmir: Govt Informs Rajya Sabha

370-வது பிரிவு ரத்து தகவல் முன்கூட்டியே கசிந்ததா? மத்திய அரசு பதில்